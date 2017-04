Lampy przy ul. Pruchnickiej już powinny świecić

Odcinek ul. Pruchnickiej, od sklepu „Rolnik” do ronda, już nie powinien być zaciemniony. Jak zapewnia Iga Kmiecik, rzecznik prasowy burmistrza Jarosławia, wszystkie lampy powinny już świecić. O naprawę prosili mieszkańcy. Najpierw interweniowali u służb miejskich, a gdy to nic nie dało, zwrócili się o pomoc do Życia Podkarpackiego.

fot. Roman Kijanka