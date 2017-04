Jan Orfin 12.06.1921 – 01.04.2017

Śp. Jan Orfin urodził się 12.06.1921 r. w Lipnikach. Żołnierz AK – porucznik Oddziału Leśnego „Lech”, 5 Dywizji AK Oddziału „Lwów”. Po wybuchu wojny w 1939 r. zabrany do przymusowej pracy na rzecz Niemiec na terenie Lwowa. W 1941 r. wzięty do obozu na Janowskiej we Lwowie, gdzie tysiące więźniów ginęło w nieludzkich warunkach z powodu głodu i chorób. Po zachowaniu na tyfus w czerwcu 1942 r. zwolniony z obozu.

W uroczystościach pogrzebowych asystowała Kompania Honorowa 5 Batalionu Strzelców Podhalańskich oraz młodzież ze sztandarem Zespołu Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych im. Armii Krajowej w Przemyślu. Mszę oraz nabożeństwo żałobne odprawił proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy na Błoniach, ksiądz prałat Stanisław Ożóg oraz ks. kapelan mjr Marcin Kwiatkowski.