Zakonnik z Przemyśla spowiadał Jana Pawła II

Zawsze dyskretny

1 listopada 1986 r. przypadała 40. rocznica święceń kapłańskich papieża. O. Leonard napisał z tej okazji list do Ojca Świętego, zaznaczając, że ten jubileusz jest mu szczególnie drogi. „W młodości mego kapłańskiego życia Opatrzność Boża posłużyła się mną, abym moją posługą kapłańską służył Waszej Świątobliwości w przygotowaniu do kapłaństwa. I to ciągle uważam za wielką łaskę Pana, której nie byłem godzien” – uzasadniał.

Jak ważna była to posługa dla samego papieża, świadczą jego słowa, które napisał w 2004 r. z okazji 400-lecia przybycia karmelitów do Polski. O nieżyjącym już wówczas o. Leonardzie wspomniał: „Wdzięczny jestem za ślad, jaki w mojej duszy (...)