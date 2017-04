Policyjna akcja „Wielkanoc 2017”

Przez trzy dni, od 15 do 17 kwietnia br., policja – jak co roku – prowadzić będzie działania pod hasłem „Wielkanoc 2017”. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo podróżujących podczas Świąt Wielkanocnych.

Od piątku do poniedziałku na drogach będzie więcej policyjnych patroli. W trakcie akcji policjanci zwracać będą uwagę na trzeźwość kierujących, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia pasażerów oraz stosowanie się kierowców do ograniczeń prędkości. Funkcjonariusze będą monitorować dopuszczalną prędkość pojazdów i reagować na wykroczenia, szczególnie te najbardziej niebezpieczne: nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie i wyprzedzanie pojazdów przed i na przejściach dla pieszych, przekraczanie dopuszczalnej prędkości, nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu czy niestosowanie się do obowiązku korzystania z pasów bezpieczeństwa.

W ciągu wspomnianych trzech dni obowiązywać będzie zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. 15, 16 i 17 kwietnia br. od godziny 8 do godziny 22.