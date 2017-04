Przyjechał ze Śląska, by okraść dom w Przemyślu

50-letni mieszkaniec województwa śląskiego przyznał się do kradzieży laptopa i suplementów diety z domu jednorodzinnego w Przemyślu. Usłyszał zarzuty. Z zakazem opuszczania kraju i koniecznością meldowania się na policji czeka na wyrok.

- Policjanci z przemyskiej jednostki prowadzili czynności zmierzające do ustalenia sprawcy kradzieży, do której doszło w domu jednorodzinnym na terenie Przemyśla pod koniec marca br. Funkcjonariusze z Wydziału Dochodzeniowo - Śledczego zabezpieczyli ślady, wykonali dokumentację fotograficzną i oględziny. Czynności dochodzeniowe doprowadziły do ustalenia i zatrzymania złodzieja. Okazał się nim 50-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Mężczyzna wszedł do domu przez uchylone okno i zabrał laptop oraz suplementy diety - relacjonuje sierż. szt. Marta Fac.