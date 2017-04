Policja zabezpieczyła narkotyki warte ponad 10 mln zł! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ponad 6 tysięcy roślin konopi oraz blisko 215 kg marihuany odkryli policjanci w dwóch nielegalnych uprawach konopi indyjskich. Zatrzymano trzech obywateli Wietnamu, którzy są podejrzani o udział w tym procederze.

Sprawą zajmowali się policjanci z wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich w Rzeszowie i Lublinie wspomagani przez funkcjonariuszy z warszawskiej ABW. Przed kilkunastoma dniami weszli do budynku w miejscowości pod Warszawą. Policjanci zabezpieczyli ponad 5 tysięcy roślin oraz 200 kilogramów suszu. Wnętrze hali było wyposażone w urządzenia, które służyły do naświetlania, nawadniania, nawożenia i wentylowania. Wartość instalacji może sięgać 700 tys. zł. Do prowadzenia uprawy nielegalnie pobierano prąd. Kara finansowa dla właściciela budynku wyniesie 240 tys. zł. Za kradzież prądu grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Policjanci zatrzymali dwóch obywateli Wietnamu w wieku 30 lat. W Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie usłyszeli zarzuty posiadania i wytwarzania narkotyków. Grozi im od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Usłyszeli także zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Obaj zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Czarnorynkową wartość zabezpieczonych środków odurzających szacuje się na ponad 9 milionów zł.