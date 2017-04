Wielkanocne receptury. Szef kuchni restauracji Murowanka poleca!

Wykonanie

Żelatynę namoczyć, szpinak rozmrozić. Połowę twarogu zmiksować ze szklanką groszku, połączyć z 4 łyżeczkami rozpuszczonej żelatyny, dodać majonez i chrzan, doprawić do smaku solą i pieprzem. Osobno zmiksować pozostały twaróg ze szpinakiem, dodać 4 łyżeczki rozpuszczonej żelatyny, doprawić do smaku. Formę (keksówkę) wyłożyć folią spożywczą. Wyłożyć do niej kolejno: masę groszkową, na jej wierzch wysypać pozostałe pół szklanki groszku i połowę pokrojonych w plastry rzodkiewek, przemieszać masę. Wzdłuż wcisnąć jajka. Następnie dodać masę szpinakową przemieszaną z drugą połową pokrojonych w plastry rzodkiewek. Formę włożyć do lodówki na ok. 12 godzin.