Mały kabaret na sesji rady miasta. Tyle, że nikt się nie śmiał

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas ostatniej (30 kwietnia br.) sesji Rady Miejskiej w Przemyślu. Jednym z punktów było przyjęcie rezygnacji z funkcji przewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Przemyślu Adama Łozińskiego i wybór nowego. Po przeprowadzonym głosowaniu okazało się, że radni wybrali dwóch przewodniczących – Macieja Karasińskiego (PiS) i Tomasza Schabowskiego (PO).

Nim doszło do tej przezabawnej sytuacji, odbyła się ożywiona dyskusja, w której prym wiedli przede wszystkim radni Platformy Obywatelskiej. – Nie wiem, dlaczego pan rezygnuje? To nie jest w porządku wobec tej komisji. A może jest inny powód? Jest pan ambitnym politykiem, radnym i patrząc na problemy w oświacie, widzi pan, że może pan być odpowiedzialny za reformę oświaty. Będą zwolnienia nauczycieli. Pan, jako dawny nauczyciel, nie chce brać za to odpowiedzialności. A może chciał pan zrealizować wnioski komisji edukacji, jak budowa nowego Przedszkola Miejskiego numer 12, sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 14, sali przy I Liceum Ogólnokształcącym? Może nie ma pan wsparcia ze strony klubu PiS-u? To się nazywa tchórzostwo, panie przewodniczący – stwierdził radny Tomasz Schabowski, dodając, że mimo to ceni merytoryczną pracę i przygotowanie radnego A. Łozińskiego (...)