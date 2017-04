200 tys. zł na stworzenie strony internetowej

Jarosław rozpoczyna realizację projektu „Mistyka Karpackich Miast”, współfinansowanego z unijnego budżetu. Dofinansowanie ma wynieść 333,5 tys. zł. Wkład własny to niespełna 34 tys. zł. Projekt realizowany jest razem ze słowackim Svidnikiem. W Jarosławiu głównym zamierzeniem programu będzie stworzenie strony internetowej. Jej koszt szacowany jest na 200 tys. zł.

W sierpniu ubiegłego roku radni zgodzili się na wejście Jarosławia do projektu „Mistyka Karpackich Miast – Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Jarosławia i Svidnika”. Uwagi co do realizacji pojawiły się przy uchwalaniu budżetu miasta. Teraz, gdy projekt został zaakceptowany, komisja budżetowa analizująca go przed podjęciem decyzji o przyznaniu pieniędzy zaopiniowała negatywnie wejście w program. Dopiero (...)