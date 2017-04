Co mogą „dać” mieszkańcom fermy drobiu?

Sprawą śmierdzących inwestycji w gminie Sieniawa zainteresowało się Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Sieniawskiej. 2 kwietnia zorganizowało spotkanie z mieszkańcami wsi Leżachów oraz okolicznych miejscowości, aby wyjaśnić zainteresowanym, na jakim etapie jest sprawa planowanych w sołectwie przedsięwzięć: ferm drobiu i nowoczesnego zakładu Farmutilu.

Członkini stowarzyszenia Marzena Raganowicz-Zygmunt wyjaśniła, że ferma drobiu z 12 kurnikami w Leżachowie posiada już pozwolenia na budowę. Dwie kolejne są uzgadniane: w Leżachowie i Wylewie, każda z 10 kurnikami. Docelowo takich ferm miało powstać w gminie osiem. W sprawie nowoczesnego zakładu utylizacyjnego także jest jeszcze prowadzone postępowanie.

Sebastian Nicpoń pokazał, jak wyglądają fermy drobiu, zgodnie z założeniami Raportu Oddziaływania na Środowisko. W pierwszej fermie w Leżachowie ma być 600 tys. kur, w drugiej 500 tys., a w trzeciej, planowanej na Wylewie, 400 tys. – co w sumie daje 1,5 miliona kur na jeden cykl. W roku wypada 6 cykli (od małych kurcząt do ubojnych brojlerów), co daje liczbę 9 milionów kur na rok.

Ile miejsc pracy? (...)