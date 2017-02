Najechała na betonową barierę, 2 osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]

Wczoraj wieczorem (7 bm.) doszło do kolizji drogowej przy ul. Ceramicznej w Buszkowicach. Przemyscy policjanci ustalili, że kierująca samochodem nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze, wpadła w poślizg i najechała na betonową barierę. W wyniku uderzenia dwie pasażerki w wieku 25 i 43 lat zostały przewiezione do szpitala na obserwację. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Kobieta została ukarana mandatem w wysokości 500 zł, była trzeźwa.