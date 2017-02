Zmarł najstarszy przemyski harcerz

30 stycznia br. zmarł w Zakopanem phm Jerzy Kotkowski. Jeszcze niedawno 5 grudnia 2016 roku obchodził w swoim zakopiańskim mieszkaniu wspaniały jubileusz, setną rocznicę swoich urodzin.

Oprócz rodziny uczestniczyli w nim przedstawiciele władz samorządowych z zastępcą burmistrza Agnieszką Nowak-Gąsienicą. Jubilatowi dopisywała doskonała pamięć i humor. „Było mało zawodów, których w swoim życiu nie wykonywałem” – powiedział podczas spotkania.

Druh Jerzy Kotkowski urodził się w 1916 roku w Dobromilu. W 1929 roku jego rodzina przeniosła się do Przemyśla, gdzie uczęszczał do Gimnazjum im. J. Słowackiego. Tam też rozpoczął swoją przygodę z harcerstwem, wstępując do II Drużyny im. K. Pułaskiego. Harcerstwo pochłonęło go bez reszty, szybko piął się po drabinie sprawności i stopni, osiągając w końcu stopień instruktorski podharcmistrza. Uczestniczył w kilkunastu obozach harcerskich. W 1933 roku zorganizował ze swoim zastępem żeglarskim spływ kajakowy z Przemyśla do Gdyni. W 1936 roku został drużynowym II Drużyny.

Był aktywnym członkiem Przemyskiego Towarzystwa Narciarskiego. Odbywał wycieczki zimowe w mało dostępne i wyjątkowo urokliwe pasma górskie Huculszczyzny. W sezonie zimowym 1935 roku był gospodarzem schroniska zbudowanego przez Przemyskie Towarzystwo Narciarskie w Gorganach a Przełęczy Pantyrskiej. W 1936 roku reprezentował Przemyśl na mistrzostwach Polski w biegu zjazdowym w Zakopanem. W latach 1935 – 1939 odbywał studia prawnicze na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

Czas okupacji niemieckiej spędził we Lwowie, pracując w Instytucie Badań nad Tyfusem Plamistym i Wirusami prof. Rudolfa Weigla przy opracowaniu szczepionki na tyfus plamisty. Po wojnie do Przemyśla już nie wrócił, pracował kilka lat fizycznie, a następnie przeniósł się do Olkusza. Po ukończeniu aplikantury podjął tam pracę w Zespole Adwokackim. W 1973 roku przeniósł się do Zakopanego, gdzie zyskał sobie uznanie powszechnie cenionego adwokata, i zamieszkiwał do końca swojego długiego życia. W liście do XIV Przemyskiej Harcerskiej Drużyny Wodnej z 2014 roku napisał: „do dzisiaj czuję się harcerzem.”

Komisja Historyczna

Hufca ZHP Przemyśl

hm Mariusz Piętka