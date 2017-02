Pożar sadzy pozbawił ich dachu nad głową i całego dobytku

Kilka numerów wcześniej pisaliśmy o pożarach sadzy w kominie, które, z pozoru niegroźne, w rzeczywistości mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji. Tragiczne żniwo zebrał pożar sadzy, który wybuchł wieczorem, 20 stycznia, w domu bliźniaczym w Adamówce.

– Pojechaliśmy z tatą na zakupy do Sieniawy i wróciliśmy po około godzinie. Kiedy otworzyliśmy drzwi do domu, nic nie było widać, tyle było dymu. Powoli włączyliśmy światło, żeby sprawdzić, co się dzieje. Tata próbował dojść do piwnicy. Kiedy otworzył drzwi, zobaczył, że stoi w ogniu. Od razu zadzwoniłam po straż pożarną – opowiada Anna Kycia. Zanim przyjechała pomoc, ogień przemieszczał się już klatką schodową do góry. Kilka zastępów straży pożarnej gasiło pożar przez blisko 7 godzin, prawie do północy.