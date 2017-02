Halo, przychodnia? W słuchawce cisza...

Większość przychodni świadczących podstawowe usługi w zakresie opieki medycznej ma w swojej ofercie rejestrację przez telefon. Nie wszystkie jednak potrafią sobie z tym radzić, wywołując frustrację wśród pacjentów. Ostatnio otrzymaliśmy kilka sygnałów od poirytowanych Czytelników, skarżących się przede wszystkim na NZOZ „Laumed” przy ulicy Grunwaldzkiej w Przemyślu.

– Byłem chory, przeleżałem w łóżku kilka dni i chciałem się zarejestrować do mojej przychodni przy Grunwaldzkiej na kontrolę. To był ostatni tydzień stycznia. Dzwonię rano do rejestracji we wtorek, potem w środę i czwartek. Łącznie kilkanaście telefonów wykonałem. Ani razu nie udało mi się połączyć. Nikt nie podnosił słuchawki. Wreszcie w piątek, z temperaturą, wybrałem się do przychodni, dzwoniąc wcześniej, bo może akuratnie udałoby mi się wreszcie nawiązać połączenie. Cisza. Postanowiłem zrobić pewien eksperyment. Podszedłem jak najbliżej okienka rejestracji i wykręciłem jej numer. Telefon wcale nie dzwonił, bo słuchawka była odłożona na bok. W środku były dwie panie – opowiada jeden z naszych Czytelników (...)