74-latka „uwięziona” w bloku

Od ponad czterech lat Janina Podolak, chcąc wpuścić do mieszkania znajomych, musi schodzić po schodach z pierwszego piętra bloku przy ulicy Lwowskiej, aby otworzyć drzwi wejściowe do klatki. Wszystko przez wyłączony przez władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor” domofon. – Mieszkam sama. Problem powstanie, kiedy, nie daj Boże, coś mi się stanie, wezwę karetkę pogotowia, ale nie będę już w stanie zejść, aby otworzyć – skarży się 74-letnia kobieta.

Janina Podolak w marcu 2010 roku wygrała w przetargu mieszkanie w bloku przy ulicy Lwowskiej. Kupiła je, choć wiele było w nim do zrobienia. Nie było gazu czy światła. 23 marca 2010 r. został spisany akt notarialny. Pokazuje go wraz ze wszystkimi kwitami potwierdzającymi wpłaty za mieszkanie. – Od kwietnia zaczęłam płacić za to mieszkanie czynsz. Na wszystko mam dowody wpłaty. W maju tegoż roku byłam chora, więc poprosiłam swoją chrześnicę, aby za ten miesiąc zapłaciła u prezesa spółdzielni za mnie. Dała mu pieniądze i książeczkę, a on wpisał do niej, że to był czynsz za marzec. Twierdził potem, że byłam winna za cały miesiąc. A to nieprawda – twierdzi (...)