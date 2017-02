Samobójstwo 30-latka na moście kolejowym

2 lutego br. dyżurny przeworskiej komendy został poinformowany o ujawnieniu ciała mężczyzny w rejonie mostu kolejowego na rzece Mleczka w Przeworsku.

Dyżurny policji otrzymał zgłoszenie ok. godz. 8 rano.



– Jak ustalono, nieżyjący już mężczyzna to 30-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego. Na miejscu wykonano czynności procesowe pod nadzorem prokuratora rejonowego w Przeworsku, a następnie ciało zabezpieczono do badań sekcyjnych. Wstępnie wykluczono, aby w zdarzeniu brały udział osoby trzecie – poinformowała rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku mł. asp. Renata Jaremko.



Obecnie w przeworskiej komendzie prowadzone jest postępowanie w tej sprawie.