Pożar w bloku przy Sikorskiego [ZDJĘCIA]

Kłęby dymu wydobywające się z bloku nr 7 zauważyli mieszkańcy dziś, 6 bm., ok. godz. 19.

fot. Kamil Jacek Zarański



Doszło do zwarcia instalacji elekrycznej, ale nie wiadomo, co było tego przyczyną. Prawdopodobnie ogień rozprzestrzeniał się od jednej skrzynki do drugiej między piętrami. Wciąż trwa akcja gaśnicza, więc więcej informacji podamy niebawem.



Ciężarną kobietę odwieziono do szpitala na badania. Strażacy sprawdzają obecnie we wszystkich mieszkaniach, czy nikt nie uległ zaczadzeniu. W bloku odcięto prąd.