Ciemno pod przedszkolem w Ostrowie

Mieszkańcy, a zwłaszcza rodzice dzieci, uczęszczających do przedszkola i szkoły w podprzemyskim Ostrowie, narzekają na egipskie ciemności panujące wokół tych placówek oświatowych.

List w tej sprawie napisali do nas mieszkańcy Ostrowa, prosząc o interwencję. Na terenie parku w podprzemyskiej miejscowości znajduje się cały kompleks placówek oświatowych. Oprócz zespołu szkół kilkanaście metrów dalej jest przedszkole. Do pierwszego wjeżdża się jedną bramą, do drugiego drugą. „Często wieczorem spacerujemy po naszej miejscowości. Przechodząc chodnikiem, widzimy przedszkole, które jest zupełnie nieoświetlone od strony prywatnych domów. Jest kilka latarni od bramy wjazdowej, ale wzdłuż drogi prowadzącej do przedszkola żadna nie świeci” – wyjaśniają (...)