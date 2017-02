Koncert pełen finezji [ZDJĘCIA]

W niedzielę, 5 lutego, hala widowiskowo-sportowa w Tryńczy stała się miejscem karnawałowego szaleństwa. Przed szeroką publicznością zaprezentowała się Młodzieżowa Orkiestra Dęta, a przy dźwiękach jej muzyki wspaniałe widowisko dały Mażoretki „Finezja”. Gościnnie wystąpił również zespół instrumentalny Fila-lala.

Ponad 50 trenujących dziewczyn

Grupę Mażoretek „Finezja” stanowią w większości uczennice i absolwentki Zespołu Szkół w Tryńczy oraz w Gorzycach. Są to dziewczęta w wieku od 5 do 16 lat. Prezentacje zespołu w ostatnim czasie przyczyniły się do znacznego (...)