Połakomiła się na portfel w przychodni

42-latka okradła w przychodni zdrowia w Narolu 10 lat starszego mężczyznę.

W czwartek, 2 lutego br., ok. godziny 11.30, 52-letni mężczyzna powiadomił policjantów z posterunku w Narolu o kradzieży portfela. – Powiedział funkcjonariuszom, że będąc w przychodni zdrowia, powiesił swój płaszcz na wieszak i wszedł do gabinetu lekarskiego. Po wyjściu, wkładając płaszcz, zauważył, że nie ma w nim portfela, który miał w wewnętrznej kieszeni. Ponieważ w portfelu oprócz dokumentów znajdowała się spora kwota pieniędzy, postanowił powiadomić policję – wyjaśniła oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie sierż. sztab. Monika Tomczyszyn-Pachołek.

Narolscy policjanci oczywiście rozpoczęli działania, aby ustalić sprawcę. W tzw. międzyczasie zostali powiadomieni przez personel przychodni, że portfel z dokumentami i częścią pieniędzy został znaleziony w damskiej ubikacji. Ustalenia policjantów doprowadziły ich do kobiety, która w tym dniu była w przychodni. Jak się okazało, była to 42-letnia mieszkanka gminy Narol. Zabrała 1 tys. 100 zł, a portfel porzuciła w toalecie.

Funkcjonariusze przedstawili jej zarzut kradzieży pieniędzy i dokumentów. Przyznała się do przestępstwa, lecz nie potrafiła wytłumaczyć swojego zachowania. Odzyskane pieniądze zostały zwrócone właścicielowi, a kobieta za kradzież odpowie przed sądem.