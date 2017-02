Nie będzie kasyna gry na Lwowskiej

Po raz trzeci przemyscy radni pochylili się nad kwestią kasyna gry przy ulicy Lwowskiej 40 w hotelu „Marko”. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Przemyślu (30 stycznia br.) wydali negatywną opinię w sprawie jego lokalizacji, a to oznacza, że w nadsańskim mieście kasyna gry nie będzie.

20 października ub.r. warszawska spółka „Bookmacher” zwróciła się do Rady Miejskiej w Przemyślu o wydanie pozytywnej opinii o lokalizacji kasyna gry w hotelu „Marko” przy ul. Lwowskiej. Kasyna, które już tam od lat funkcjonowało. To standardowa procedura, zgodna z przepisami ustawy o grach hazardowych. Wniosek o udzielenie koncesji na prowadzenie tego typu działalności musi zawierać (jako załącznik) m.in. opinię właściwej rady gminy. Oznacza to, że Rada Miejska w Przemyślu ma obowiązek takową wydać (...)