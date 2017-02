Co z tą reformą? Akcja informacyjna kuratorium oświaty

Choć projekt ustawy o reformie systemu edukacji już dawno zyskał akceptację najwyższych władz państwowych, w gronie nauczycieli wciąż nie ustają wątpliwości co do praktycznego funkcjonowania nowych edukacyjnych tworów. Ich wyjaśnieniu ma służyć akcja informacyjna, prowadzona przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

To tzw. akcja objazdowa, której patronuje posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Schmidt-Rodziewicz. To ona wspólnie z podkarpackim kuratorem oświaty Małgorzatą Rauch i jej zastępcami jeździ do większych i mniejszych podkarpackich miejscowości, prezentując główne założenia reformy (...)