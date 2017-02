Dachowanie forda. 36-latka i 3 dzieci w szpitalu [ZDJĘCIA]

Wczorajsza, 2 lutego, niesprzyjająca aura, śliska nawierzchnia sprawiły, że poranek był trudny dla kierowców. Doszło do licznych kolizji i wypadków.

fot. KPP Ropczyce



Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło także po godz 7 w Krzywej: kierująca fordem fiestą prawdopodobnie na śliskiej nawierzchni straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do rowu, a samochód dachował.



36-letnia mieszkankę gminy Iwierzyce i troje podróżujących z nią dzieci przewieziono do rzeszowskiego szpitala.