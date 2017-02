Kalwaria i Pacław w najnowszym filmie reżysera Idy

Od 31 stycznia do 2 lutego w Pacławiu i Kalwarii Pacławskiej ekipa filmowa kręciła kilka scen do nowego filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna. Czy kalwaryjskie widoki trafią do Hollywood?

fot. Kamil Jacek Zarański

Pacław i Kalwaria Pacławska były jedną pierwszych lokacji zdjęć do filmu.

Paweł Pawlikowski jest pierwszym w historii polskim reżyserem, którego film Ida został nagrodzony Oscarem. Obecnie pracuje on nad filmem Zimna wojna opowiadającym o trudnej miłości dwojga ludzi, którzy nie mogą (...)