Miłość i wierność ślubowali sobie kilkadziesiąt lat temu

22 pary z gminy Gać świętowały jubileusz złotych, diamentowych, a nawet żelaznych godów. Małżonkowie otrzymali odznaczenia przyznane przez prezydenta RP.

Mieszkali po sąsiedzku

Jedną spośród 22 par z tak długim stażem małżeńskim są Helena i Józef Drozdowie z Gaci.

Wzięli ślub w 1957 r., ale znali się długo, długo wcześniej, bo od dzieciństwa mieszkali „przez płot”. – Ja latałam do niego, on do mnie – śmieje się pani Helena. Małżonka opowiedziała o ciężkich czasach, które wspólnie przeżyli w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Mimo wielu trudności ich miłość przetrwała. Kobieta podkreśliła, że ważne było wzajemne zrozumienie, nawet mimo kłótni. Pan Józef ma 82 lata i jest 14 lat młodszy od 96-letniej żony (...)