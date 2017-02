Nie żyje 59-letni mężczyzna. Prawdopodobne zabójstwo

W jednym z budynków mieszkalnych w miejscowości Podniebyle (gm. Jedlicze) krośnieńscy policjanci ujawnili ciało mieszkającego tam mężczyzny. Podejrzenie o jego śmierci zgłosił sąsiad.

31 stycznia mieszkaniec Podniebyla powiadomił policję, że mieszkający w sąsiedztwie człowiek prawdopodobnie nie żyje. Zaniepokoiły go zgaszone światła w domu. Kiedy zajrzał przez okno, zobaczył leżącego znajomego, który nie dawał oznak życia.



Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, ujawnili zwłoki 59-latka. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mogło dojść do zabójstwa. Policja zatrzymała jego współlokatora. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań sekcyjnych. Trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznego zdarzenia.