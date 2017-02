Autobus wpadł w poślizg i zablokował drogę [ZDJĘCIA CZYTELNIKÓW]

Do zdarzenia doszło dziś, 2 lutego, ok. godz. 7.30, w Kosienicach. Przez trudne warunki na drogach, gołoledź, doszło dziś do wielu kolizji.

fot. wysłane przez Internautkę



– Zjeżdżający z górki autobus wpadł w poślizg i utknął pomiędzy płytami chodnikia a górką. Były w nim dzieci jadące do szkoły. Nikomu nic się nie stało. Blokada trwała 3 godziny. Po tym czasie przyjechała pomoc drogowa i dzięki nim autobus wyjechał – opowiada świadek zdarzenia.



fot. wysłane przez Internautkę



fot. wysłane przez Internautkę