Zabierz drugą połówkę na klimatyczną randkę w podziemiach

Interesującą propozycję dla wszystkich zakochanych ma w tym roku z okazji walentynek Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Tych, których Amor ugodził swoją strzałą, zaprasza na wyjątkową randkę w scenerii Podziemnego Przejścia Turystycznego.

„Zakochani byli już w Rzymie, o północy w Paryżu, teraz czas na Podziemne Przejście Turystyczne!” – zachęcają organizatorzy przedsięwzięcia. Spacer po klimatycznych jarosławskich podziemiach to idealny pomysł na romantyczne spotkanie we dwoje. 14 lutego zakochani mogą liczyć na moc wrażeń towarzyszących odkrywaniu tajemnic podziemnych korytarzy, ale też na pamiątkowe zdjęcia w wyjątkowej scenerii, pocałunki na wieży ratuszowej (wyjście na nią stanowi atrakcyjne uzupełnienie spaceru podziemnym przejściem) i 20-procentowe zniżki Cafe@Pub Chwila Moment. Ilość walentynkowych pakietów (14 zł za parę) jest ograniczona, dlatego nie warto zwlekać do ostatniej chwili. Dostępne są już od dziś (1 bm.) w Punkcie Informacji Turystyczno-Kulturalnej.