Kolizje na przemyskich drogach

Zimowe warunki na drogach wciąż utrudniają życie kierowcom, a policjanci odnotowują kolejne stłuczki i kolizje. Tylko w ciągu dwóch dni, 26 i 27 stycznia, policjanci interweniowali przy kilku kolizjach, do których doszło na drogach powiatu przemyskiego.

Na ulicy Długosza nieustalony jeszcze kierowca zahaczył o zaparkowaną tam mazdę, rozbijając w niej reflektor i odjechał. W Żurawicy, na ulicy Pruchnickiej kierowca terenowego forda rangera nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych, wpadł w poślizg i uszkodził ogrodzenie na posesji swojej rodziny oraz linkę napinającą słup telekomunikacyjny. W Hucisku Nienadowskim właściciel samochodu iveco poinformował policję o tym, że kierujący pługiem śnieżnym w trakcie manewru omijania zahaczył o plandekę jego samochodu i uszkodził ją. W Przemyślu kierujący mercedesem nie dostosował się do znaku „STOP” i zmusił kierowcę miejskiego autobusu do nagłego hamowania, podczas którego pasażerka autobusu spadła z fotela i doznała obrażeń.