Pijany kierowca wjechał do rowu

Do zdarzenia doszło 28 bm., po godz. 18 w Głowience.

Gdy powiadomieni o samochodzie w rowie policjanci przybyli na miejsce, zastali tam uszkodzonego osobowego renaulta, z którego strażacy uwalniali właśnie kierowcę.



59-letni właściciel pojazdu, mieszkaniec gminy Miejsce Piastowe, nie przyznawał się do kierowania renault. Miał powody, by wypierać się jazdy – w organizmie miał 2 promile alkoholu. Został zatrzymany w policyjnym areszcie. Policjanci ustalili świadków, sporządzili oględziny pojazdu, we wnętrzu którego technik kryminalistki zabezpieczył ślady. Teraz w toku postępowania będą ustalać okoliczności zdarzenia.