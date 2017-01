11 godzin usuwano skutki kolizji [ZDJĘCIA]

Jak podaje KPP Kolbuszowa: 23-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z jezdni do przydrożnego lasu. Mężczyzna przewoził ponad 1300 nowych akumulatorów; ładunek wysypał się, z akumulatorów wydostawał się kwas. Mogło dojść do skażenia chemicznego gleby. Pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska pobrał próbki gleby do badań. Na miejscu pracowało 15 zastępów straży pożarnej. Specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego oczyszczała teren, akumulatory zostały zebrane do pojemników, następnie przewiezione do firmy utylizacyjnej.