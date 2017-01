Premier Beata Szydło odwiedziła Żurawicę [WIDEO]

Premier Beata Szydło przebywa dziś z wizytą na ziemi przemyskiej. Rano spotkała się z mieszkańcami Żurawicy.

- Miejsce premiera i wszystkich rządzących jest tutaj, w takich małych miejscowościach. Po to nam państwo daliście mandat, żebyśmy do was przyjeżdżali, z wami rozmawiali i koncentrowali się na tych sprawach, które są ważne dla was – powiedziała premier Beata Szydło w Żurawicy.

Prezes Rady Ministrów wręczy także nagrody zwycięzcom Międzynarodowego Pucharu Karpat w Narciarstwie Alpejskim, a o 17.00 weźmie udział w spotkaniu „Europa Karpat” w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej.