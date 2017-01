Rozdarta „Tradycja”. Konflikt w spółdzielni socjalnej

Osoby niepełnosprawne, które założyły Spółdzielnię Socjalną „Tradycja” w Przemyślu, skarżą się na to, że osoby pełnosprawne, które od pewnego czasu przejęły w niej władzę, robią wszystko, aby usunąć ich z pracy. – To bzdura! Ale nie możemy sobie pozwolić na to, by wciąż przebywały na chorobowym, mając o wszystko pretensje – twierdzi obecna prezes spółdzielni Małgorzata Delikat.

fot. Mariusz Godos

W tym budynku przy ul. Mostowej 2 znajduje się Spółdzielnia Socjalna „Tradycja”. Założona została przez osoby niepełnosprawne, które teraz boją się, że zostaną wykiwane.