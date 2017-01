Dzięki tym sprzętom wielu pacjentów uwierzyło w WOŚP

Na trzech oddziałach przeworskiego szpitala – neonatologii, pediatrii i geriatrii – znajduje się w sumie 90 urządzeń i elementów wyposażenia podarowanych przez orkiestrę, o łącznej wartości ponad 600 tys. zł.

– W poprzednim roku wraz z ordynator oddziału pediatrycznego wystosowaliśmy pismo do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy z prośbą o wyposażenie go w sprzęt. Po kilku miesiącach dostaliśmy pismo z pozytywną decyzją wraz z wnioskiem do wypełnienia. Wkrótce otrzymamy łóżka dla wspomnianego oddziału, natomiast w ciągu kilku dni mają do nas trafić stojaki pod aparat EKG, zaś sam aparat będzie dostarczony w następnej kolejności – wyjaśnia lek. Janusz Szynal, zastępca dyrektora ds. lecznictwa SP ZOZ w Przeworsku (...)