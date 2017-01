Poszukiwany przez policję sam ją wezwał, bo... uderzyła go kobieta

42-latek wystraszył się nieznajomej kobiety, która – jak zeznał policjantom – uderzyła go bez powodu. Dlatego wezwał policję. Podczas interwencji patrolu okazało się, że mężczyzna jest nietrzeźwy, a poza tym policja poszukuje go, bo nie dotarł do zakładu karnego, gdzie powinien odbywać karę więzienia.

fot. archiwum policji

42-latek został umieszczony w policyjnym areszcie. Czeka go przesłuchanie mające związek ze znieważeniem funkcjonariuszy.