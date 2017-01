Szkolenie dla obrońców życia. Wśród gości prof. Chazan

W sobotę, 4 lutego, odbędzie się w Przemyślu kurs dla proliferów. Jest on skierowany przede wszystkim do osób, które chcą uzyskać wiedzę na temat ochrony życia poczętego i aktywnych metod ochrony.

– Celem jest przygotowanie wolontariuszy służących ochronie życia do naturalnej śmierci do uczestnictwa w pikietach, przygotowywania pikiet, rozmowy zarówno z zainteresowanymi ochroną, jak i ich przeciwnikami. Przede wszystkim trzeba uświadamiać ludzi, na czym polega zło aborcji. Tak właśnie działa Fundacja Pro-prawo do życia, która organizuje pikiety oraz wystawy Wybierz Życie – mówi Marek Kulpa, który organizuje szkolenie. Kurs zostanie przeprowadzony 4 lutego 2017 r., w godz. od 10.00 do 17.00 w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Udział jest bezpłatny. W trakcie przewidziany jest również darmowy posiłek. – Być może nasz kurs odwiedzi prof. Bogdan Chazan – zapowiada M. Kulpa. Zapisy w formularzu na stronie Fundacji Pro-Prawo do życia.