Nagrody za „Bezpieczną drogę do szkoły”

Wręczeniem nagród i wyróżnień zakończyła się styczniowa akcja „Bezpieczna droga do szkoły”, prowadzona przez Urząd Miasta Jarosławia wspólnie ze strażą miejską i komendą powiatową policji. Celem skierowanych do najmłodszych uczniów działań jest nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa, a akcję kończy konkurs plastyczny, w którym uczestnicy pokazują w artystycznej formie to, co zapamiętali ze spotkań.

fot. UM Jarosław

Wyróżnieni uczniowie razem z przedstawicielami instytucji organizujących przedsięwzięcia „Bezpieczna droga do szkoły”.