– Przewoźnikiem na promie byłem. Trzydzieści lat na wodzie – Czech zaczął swoją opowieść. Pochodzi z Bachowa, gdzie przed wojną jego ojciec Stefan Czech też był przewoźnikiem. Po wojnie, w lutym 1952 roku, Bolesław zajął miejsce ojca. – Kurs musiałem zrobić i dostać zaświadczenie, że mogę ludzi, wozy i bydło przewozić promem, bo bez papierów nie wolno. I woziłem z Bachowa do Babic i nazad. To była ciężka praca. Prom był czynny od piątej rano do siedemnastej. Dwóch nas przewoźników było na zmianę, ale umawialiśmy się i wypadało po dwanaście godzin co drugi dzień. Świąt nie mieliśmy, bo przecież trzeba było ludzi do kościoła zawieźć. Wtedy braliśmy na prom, ile się zmieściło (...)