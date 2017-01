Okradli 72-latkę

Do 5 lat pozbawienia wolności grozi mieszkańcom Przemyśla podejrzanym o kradzież torebki z pieniędzmi, telefonem komórkowym i dokumentami.

17 bm. o godz. 19 przemyscy policjanci przyjęli zawiadomienie od 72-letniej mieszkanki miasta o kradzieży torebki z pieniędzmi. Doszło do niej na ul. Grunwaldzkiej, kiedy kobieta wracała do domu. Wówczas podbiegło do niej 3 mężczyzn. Jeden z nich wyrwał torebkę, a później wszyscy uciekli. Po pościgu zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy. Sprawcy mają 16, 19 i 26 lat. Starszym przedstawiono zarzuty kradzieży. Przyznali się. O losach najmłodszego zadecyduje sąd rodzinny.