Radni PiS „rozszarpali” budżet przygotowany przez burmistrza

Przedkładając projekt budżetu miasta burmistrz Jarosławia Waldemar Paluch zapewniał, że ujęto w nim zadania wskazywane przez mieszkańców. Ten sam argument powtórzyli radni z klubu PiS i 60 poprawkami pocięli go, usuwając zadania proponowane przez burmistrza, a na ich miejsce wprowadzając swoje.

– Pierwszy raz na komisji widziałem, jak ten budżet był rozszarpywany. Myślałem, że już nie ma tego złego patrzenia na burmistrza, ale jak widać, się myliłem – mówił jeszcze przed wprowadzaniem poprawek radny Andrzej Pieszko. Zwracając się do radnych z klubu PiS zaznaczył, że zrobią, co zechcą. – Nie wiem, czy jest gdzieś jeszcze taka rada, która wszystko przewraca, wmawiając, że robi to dla dobra społeczeństwa – podsumował.

– Przyjęty budżet jest dostosowany do potrzeb wszystkich dzielnic. Dodaliśmy zadania. Z planu finansowego powinniśmy być wszyscy zadowoleni, a zadaniem radnych jest przypilnowanie, by był on realizowany – stwierdził w imieniu klubu PiS Antoni Lotycz (...)