Czad mógł zabić...

Do jednego podtrucia tlenkiem węgla już doszło. Mogło dojść do kolejnego, ale zadziałał czujnik czadu. Mieszkająca w bloku należącym do Spółdzielni Mieszkaniowej „Motor” przy ulicy Lwowskiej pani Beata Fronc uważa, że powodem były felerne kominy. Prezes spółdzielni Jan Stopyra ripostuje, że stało się tak z powodu złej eksploatacji mieszkania.

fot. Mariusz Godos

Pani Beata Fronc i jej mama Helena uważają, że do podtrucia doszło przez felerne kominy.

Pani Beata od pewnego czasu pracuje w Wielkiej Brytanii. W mieszkaniu w Przemyślu pozostawiła matkę i dwie prawie dorosłe córki, które także na stałe mieszkają za granicą, ale co jakiś czas odwiedzają Przemyśl. – Pierwsze zdarzenie miało miejsce 9 stycznia tego roku. Nie było mnie jeszcze w Polsce. Córka chciała się wykąpać. Będąc w łazience, poczuła, że dzieje się z nią coś złego, jest jej słabo, drętwieją usta, ręce do łokci i nogi. Miała mokrą twarz. Ledwie wyszła z łazienki, mówiącdo mamy, że brakuje jej tchu. Ta zmierzyła jej ciśnienie. Najpierw puls miała na poziomie 90 uderzeń na minutę, po kilku sekundach już 148. Mama nie wiedziała, co robić, więc pobiegła po sąsiadkę. Córka dostała jakichś drgawek. Jąkała się (...)