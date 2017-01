Przemyskie pogotowie ma nowoczesną karetkę [GALERIA]

– Nigdy nie mieliśmy tak doskonale wyposażonego ambulansu. Ten samochód ma wszystko – mówią ratownicy z przemyskiego pogotowia ratunkowego o nowym ambulansie. Pojazd jeździ już po ulicach Przemyśla i powiatu przemyskiego.

fot. Paweł Bugira Ratownik Marek Janowski demonstruje pierwszy na wyposażeniu przemyskiego pogotowia ratunkowego masażer. Urządzenie jest bardzo pomocne w prowadzeniu resuscytacji, gdy dojdzie do zatrzymania krążenia u pacjenta.

Nowa karetka to fabrycznie nowy mercedes sprinter. Kosztował blisko 610 tys. zł. Jednak to nie sam pojazd stanowi o jego wysokiej cenie. Bardzo drogie jest wyposażenie. Ale jak mówią ratownicy – jest to wyposażenie z najwyższej półki.

Karetka jest w pełni wyposażona. Posiada nowe respiratory, defibrylator typu lifepak 15 z modułem, który – jeżeli pacjent jest zatruty tlenkiem węgla – potrafi to rozpoznać. – Zwykły pulsoksymetr nie jest w stanie rozróżnić, czy w hemoglobinie znajduje się tlenek węgla (...)