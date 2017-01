Mister Polski podjął wyzwanie przemyślanki

Rozmaite trendy lotem błyskawicy rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych, angażują tysiące osób i znikają, ustępując innym. Oblej się wodą, przeczytaj książkę, pokaż zdjęcie z dzieciństwa... Można je pochwalać bądź nie, ale jedno z podobnych działań pozwoliło 20-letniej Dianie spełnić marzenie.

Idolem Diany Gierczak jest rzeszowianin Rafał Jonkisz, utalentowany sportowiec – mistrz Polski 2010 w lekkoatletyce, wraz z zespołem akrobatycznym wicemistrz świata w show dance 2014 – ale też Mister Polski 2015, półfinalista Mister World 2016 i Top 10 Mister Supranational 2016. – Podziwiam go za to wszystko, co udało mu się osiągnąć (...)