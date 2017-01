Chcieli kupić samochód po okazyjnej cenie. Zostali oszukani

Co najmniej 7 osób zostało oszukanych przy próbie kupna samochodu po okazyjnej cenie. Okazało się, że ogłoszenie jest nieaktualne.

Do przemyskiej komendy od 17 stycznia zgłosiło się już 7 osób z woj. podkarpackiego i mazowieckiego, które zostały oszukane podczas internetowych zakupów. Oszust, podszywając się pod sprzedawcę umieścił w serwisie internetowym ogłoszenie sprzedaży samochodu osobowego marki Volkswagen Polo koloru czarnego w bardzo atrakcyjnej cenie 8700 złotych – podaje sierż. sztab. Marta Fac, oficer prasowy KMP w Przemyślu.

Rzekomy sprzedawca zażądał od zainteresowanych przedpłaty, zanim jeszcze towar trafi w ich ręce. Miała to być gwarancja rezerwacji auta. - W ten sposób nabrał ok. 20 osób. Każda z nich wpłaciła na jego konto od 300 do 1000 złotych zaliczki. Sprawca wykorzystał krążące w sieci zdjęcie samochodu przygotowanego do sprzedaży – opisuje proceder M. Fac.

Wszystkich zainteresowanych oszust umówił na ten sam termin w tym samym miejscu – przy ul. Akacjowej 11 w Przemyślu. Ich zdziwienie było ogromne, gdy spotkali się szukając numeru, który nie istnieje. Po przybyciu w wyznaczone miejsce spotkania kupujący zorientowali się, że zostali oszukani. Zgłosili się do Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, gdzie złożyli zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa.

- Funkcjonariusze z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą przemyskiej komendy prowadzący postępowanie oszacowali, że pokrzywdzonych jest już ok. 20 osób, a może być zdecydowanie więcej. Pojazd rzeczywiście był wystawiony do sprzedaży, przez mieszkańca powiatu przemyskiego, ale trzy lata temu i został sprzedany obywatelowi Białorusi – informuje rzecznik przemyskiej policji.

Pamiętajmy:

Ofiarą oszustów często padają osoby kupujące po okazyjnej cenie samochody, drogi sprzęt elektroniczny, taki jak telefony komórkowe czy laptopy. Najczęściej do oszustw internetowych dochodzi poprzez niezrealizowanie zakupu. Pokrzywdzeni pomimo wpłacenia sprzedającym pieniędzy za wystawiony towar, nie otrzymują przesyłki, ani zwrotu gotówki, a próby kontaktowania się z oferentami nie przynoszą rezultatu. Sprzedawcy nie odbierają telefonów i nie odpowiadają na e-maile.

Policjanci apelują, aby kupując przez Internet zachować zdrowy rozsądek, nie dać się ponieść emocjom związanym z tzw. „okazją cenową” oraz zachować przynajmniej podstawowe środki ostrożności. Korzystajmy ze znanych i sprawdzonych sklepów czy portali internetowych. Sprawdzajmy rzetelność i wiarygodność kontrahenta. Kupując towar od „jednorazowego” sprzedawcy preferujmy odbiór osobisty zamówionego towaru, przesyłką kurierską pobraniową z możliwością sprawdzenia jej zawartości. Pamiętajmy, aby zachować dokumenty związane z transakcją. Przede wszystkim nie dajmy się zwieść nierealnym promocjom - często atrakcyjna, niska cena jest podstawowym "chwytem" wykorzystywanym przez oszustów.

Za oszustwo kodeks karny przewiduje 8 lat więzienia.