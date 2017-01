Kolejna ofiara mrozów

Podczas sprawdzania miejscem, w których przebywają bezdomni, policjanci z Posterunku Policji w Zbydniowie znaleźli zwłoki mężczyzny.

Dziewiątą już ofiarą mrozów na Podkarpaciu był 59-letni bezdomny człowiek. Znaleziono go w jednym z baraków. Wykluczono, aby do zgonu mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie. Prawdopodobną przyczyną śmierci było wychłodzenie. Ciało mężczyzny zabezpieczono do badań. Sekcja zwłok pomoże w ustaleniu bezpośredniej przyczyny zgonu.