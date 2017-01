„Przeżywa” ponad połowa firm

Kolejnych 40 firm skorzystało ze wsparcia Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA w ramach projektu „Własna firma – Podkarpacki program wsparcia przedsiębiorczości”. Osobom mającym pomysł na własny biznes PARR udzieliła dotacji inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 900 tys. zł. Ile z nich przetrwa?

To kolejny projekt realizowany przez PARR. Poza wsparciem na założenie firmy (23 tys. zł) świeżo upieczony przedsiębiorca uzyskuje także wsparcie w postaci dotacji pomostowej w łącznej wysokości 19 tys. 200 zł, które jest wypłacane przez pierwszy rok w wysokości 1600 zł na miesiąc. Dotacje inwestycyjne umożliwiają m.in. zakup sprzętu, wyposażenia, towaru niezbędnego do uruchomienia biznesu, natomiast dotacje pomostowe pozwolą na sfinansowanie kosztów związanych z prowadzoną działalnością (w tym m.in. składek ZUS) w trudnym początkowym okresie prowadzenia własnego biznesu. Są bezzwrotne, co dodatkowo zwiększa ich atrakcyjność (...)