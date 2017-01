Jest taki dzień, tylko jeden w roku...

Świąteczny czas obfituje w spotkania opłatkowe. Chwile, kiedy można na moment zwolnić, odłożyć na bok problemy służbowe i prywatne, skupić się na tym, co nas łączy, a nie dzieli. Tradycje spotkań podtrzymuje Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

fot. ze zbiorów TPPiR „Opłatkowy” stół był doskonałą okazją, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i przyszłości, a zwłaszcza o planach i nadziejach członków towarzystwa w 2017 r.

Słowami piosenki Jest taki dzień z repertuaru Czerwonych Gitar spotkanie otworzyła prezes zarządu TPPiR Bogusława Pieczyńska. – Każdy opłatek to wyjątkowy dzień dla naszych członków, kiedy możemy się spotkać, porozmawiać i po prostu ze sobą pobyć. To wyjątkowa okazja do wyrażenia uczuć, skrywanych głęboko w sercu – powiedziała (...)