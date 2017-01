â€“ Mam dla kogo Å¼yÄ‡ â€“ mÃ³wi chory na raka Grzegorz

Rusza kolejna zbiórka na leczenie Grzegorza Olko. U mężczyzny w sierpniu ub.r. zdiagnozowano raka. – Nie mogę się poddać, mam dla kogo żyć – mówi ojciec dwójki dzieci.

fot. archiwum rodzinne Grzegorz Olko z synem Aleksandrem. – Chcę spróbować wszystkiego, aby ratować zdrowie i pomóc dzieciom w drodze do dorosłości – mówi mężczyzna.

O sytuacji pana Grzegorza pisaliśmy w Życiu Podkarpackim w listopadzie ub.r. Przez 12 lat pracował w pogotowiu ratunkowym. Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec dwójki dzieci: 6-letniego Aleksandra i 16-miesięcznej Zuzanny. Był jedynym żywicielem rodziny. W domu może się nie przelewało, ale też niczego nie brakowało. W sierpniu 2016 roku zdiagnozowano u niego raka gruczołowo-torbielowatego ślinianki podżuchwowej. Problemy laryngologiczne pojawiły się już wcześniej, ale żadne badania obrazowe nie wykazywały do tej pory choroby. We wrześniu pan Grzegorz przeszedł pierwszą operację wycięcia guza wraz z okolicznymi tkankami i węzłami chłonnymi. W październiku wykonano kolejną – tym razem bardziej rozległą – operację wycięcia tkanek. Niestety rak nadal nacieka na zdrowe tkanki. Teraz G. Olko czeka radioterapia, a potem – jeśli to nic nie da – kolejna operacja, tym razem rozległa z usunięciem wielu części jamy ustnej, a następnie ich rekonstrukcją.

– Mam dla kogo żyć, dlatego muszę żyć i być w pełni sił. Chcę spróbować wszystkiego, aby ratować zdrowie i pomóc dzieciom w drodze do dorosłości – mówi pan Grzegorz.

Zdecydował, że radioterapię wspomoże lekiem GcMAF, który aktywuje układ odpornościowy do zwalczania komórek rakowych.– Polscy lekarze stwierdzili, że warto spróbować zastosować ten lek jako kurację wspomagającą przy radioterapii – mówi.

Koszt półrocznej terapii to prawie 30 tysięcy zł. To bardzo dużo, tym bardziej że teraz pensja pana Grzegorza jest pomniejszona ze względu na zwolnienie chorobowe.

– Chcę wspomóc standardową terapię, aby była bardziej skuteczna. Nie chcę zaleczyć choroby na jakiś czas, chcę ją wyleczyć, żeby żyć dla mojej wspaniałej rodziny – mówi Grzegorz Olko.

Wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska, ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa, Bank PKO BP S.A. 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526