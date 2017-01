– Droga jest tak wyślizgana, że lód aż się błyszczy. W dzień pojawiło się słońce, trochę stopniało, a wieczorem znów złapał mróz i porobiły się niebezpieczne koryta – skarży się jedna z mieszkanek Maćkowic w gminie Żurawica.

Mowa o drodze powiatowej, która z Maćkowic prowadzi przez Wolę Maćkowską do Rokietnicy. – Droga wojewódzka z Żurawicy do Łańcuta jest w porządku, ale drogi boczne przez wioski są w fatalnym stanie – mówiła w piątek nasza Czytelniczka (nazwisko do wiadomości redakcji).

– Jechałam samochodem, musiałam ominąć pieszego i wpadłam w poślizg. Na szczęście jechałam powoli i nic się nie stało (...)