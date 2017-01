Nietoperz wleciał do mieszkania. Na pomoc wezwano... policjantów

Nieproszony gość, który pojawił się w mieszkaniu na terenie Przemyśla, na tyle wystraszył domowników, że zdecydowali się wezwać policję.

fot. KMP Przemyśl Młody nietoperz nie był agresywny i wyglądał na przestraszonego. Policjanci odtransportowali go do lecznicy dla zwierząt.

Nietoperze zimę spędzają w hibernacji. Jeden z nich, najwidoczniej wybudzony ze snu, wleciał do jednego z mieszkań na terenie Przemyśla. Dochodzące z drugiego pokoju dziwne odgłosy, które były efektem jego wizyty, zaniepokoiły bawiącą się z dzieckiem przemyślankę. Kiedy weszła do pomieszczenia i zapaliła światło, przekonała się, że to nietoperz. Wezwani na miejsce policjanci z przemyskiej komendy schwytali młodego osobnika i odwieźli go do miejscowej lecznicy dla zwierząt.

Przy okazji tej nietypowej interwencji policja przypomina, że w sytuacji, gdy zauważamy nietoperza w mieszkaniu, najlepiej otworzyć okno, zgasić światło i zamknąć drzwi, aby było ono jedyną drogę ucieczki na zewnątrz.

Choć nie stanowią on zagrożenia, warto pamiętać, że to dzikie zwierzę, zatem nie można go dotykać gołymi rękoma.